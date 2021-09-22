США исключили финансовую помощь Израилю для восстановления «Железного купола»

США отказались выделять Израилю один миллиард долларов для восстановления и пополнения системы противоракетной обороны «Железный купол». Об этом сообщает Reuters.

За исключение пункта о предоставлении Израилю финансовой помощи выступили некоторые члены Демократической партии в палате представителей. Среди конгрессменов возник спор, вынудивший комитет по процедурным вопросам ненадолго прервать работу. Лидеры партий обещают вновь поднять вопрос о военной помощи Тель-Авиву в ближайшее время.

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Представитель Демократической партии Джамаал Боуман заявил, что членам палаты не было предоставлено достаточно времени для рассмотрения этого вопроса. «Руководство просто бросило нам что-то на стол, дало около пяти минут, чтобы решить, что мы будем делать», — подчеркнул конгрессмен.

По данным Reuters, в Израиле считают отказ лишь временной «технической отсрочкой». Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что лидеры американских демократов заверили его о переводе средств для «Железного купола» в ближайшее время.

В июне правительство Израиля попросило у Соединенных Штатов миллиард долларов на закрытие военных нужд после конфликта в секторе Газа. Израильские власти направят деньги от США на модернизацию военного комплекса, а также на восстановление и улучшение системы противоракетной обороны, которая активно применялась в столкновениях с Палестиной.

21 сентября президент США Джо Байден выступил с предложением относительно возможного решения израильско-палестинской проблемы. По его мнению, принцип «два государства для двух народов» лучше всего решит конфликт, который длится уже более 70 лет.