Задержанного россиянина обнаружили мертвым в камере полицейского изолятора

В Карелии в отделе полиции найден мертвым задержанный за нападение россиянин

В Республике Карелия в камере изолятора временного содержания (ИВС) обнаружено тело подозреваемого в нападении. Об этом в среду, 22 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, тело мужчины с телесными повреждениями было найдено 21 сентября в камере отдела полиции города Костомукша. По факту случившегося сотрудники СКР начали доследственную проверку, в ходе которой планируется установить все обстоятельства случившегося.

Как сообщает агентство «Республика», предположительно, мужчина покончил с собой. Он был задержан за нападение с тяжкими последствиями на одного из жителей города Костомукша.

3 сентября сообщалось, что в городе Серове Свердловской области в отделе полиции покончил с собой 29-летний задержанный, известный в криминальных кругах как авторитет Шарфик.