Жители Владивостока нарисовали граффити с Федором Конюховым

Во Владивостоке нарисовали портрет известного российского путешественника Федора Конюхова. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что авторами рисунка, создание которого заняло три дня, стали Татьяна Ермакова, Юлия Лебедева и Мария Олейник. Свою работу жительницы приморского города посвятили грядущему 70-летнему юбилею путешественника.

Федор Конюхов поблагодарил художниц за подарок и выразил надежду, что в следующий приезд во Владивосток он сможет пообщаться с ними лично. «Когда остаешься один на один с девятибалльным штормом, очень важно чувствовать незримую поддержку тех, кто на берегу, сознавать, что твои идеи разделяют», — отметил путешественник.

Ранее в сентябре сообщалось о том, что Федор Конюхов собрался в плавание на работающем от солнечной энергии катамаране. Путешествие стартует в декабре и, по оценкам Конюхова, оно продлится пять месяцев.