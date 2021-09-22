Совфед оценил слова о поиске «российского следа» после обстрела машины Шефира

Поиск «российского следа» еще до расследования покушения на помощника украинского лидера Владимира Зеленского демонстрирует низкое качество политики Киева. Такую оценку дал вице-спикер Совета федерации Константин Косачев, слова которого приводит РИА Новости.

«Тот факт, что украинские политики стали искать российский след в происшедшем еще до того, как рассеялся дым от выпущенных пуль, говорит исключительно о качестве украинской политики, низком и циничном», — уточнил Косачев.

Ранее глава парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия назвал покушение на Шефира «приветом» Зеленскому от его оппонентов. Среди возможных заказчиков он перечислил криминалитет, финансово-промышленные группы, против которых направлен инициированный президентом Украины закон об олигархах, и пророссийских политиков.

Неизвестные совершили попытку покушения на советника президента Украины Сергея Шефира утром в среду, 22 сентября. Машину чиновника расстреляли из автоматического оружия, сам он не пострадал, но водитель попал в реанимацию с пулевыми ранениями. Мотивы преступников в настоящее время остаются неясными. Шефира назначили на должность первого помощника украинского лидера в 2019 году. До этого он был художественным руководителем студии «95 квартал».