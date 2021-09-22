Экс-депутат Верховной Рады назвал причину покушения на помощника Зеленского

Покушение на помощника президента Украины Сергея Шефира могло стать ответом на передел рынка и наказанием за участие чиновника в коррупционных схемах и рэкете. Такую причину в разговоре с «Лентой.ру» назвал экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко. Он добавил, что в произошедшем может быть и политическая составляющая, нацеленная на поднятие рейтинга Владимира Зеленского, но это крайне маловероятно.

Ранее неизвестные совершили покушение на советника президента Украины и его близкого соратника Сергея Шефира. Нападение произошло в селе Лесники неподалеку от Киева. Чиновника попытались застрелить из боевого оружия, он не пострадал, однако его водитель получил три огнестрельных ранения. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

«Перешел кому-то дорогу»

По словам Журавко, администрация президента Украины замешана во многих коррупционных схемах, потому покушение на Шефира могло произойти в результате банальных «разборок», как в 90-е.

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«Я думаю, все это связано с переделом рынка, Шефир просто перешел кому-то дорогу. Мы наблюдаем, что администрация Зеленского участвует в огромном количестве коррупционных бизнес-схем — такая печальная атмосфера руководства страны. И, естественно, когда идет передел, рынок становится все меньше, народ беднеет, а крупные игроки пытаются удержать свои позиции. И происходят такие ЧП», — считает политик.

Экс-депутат предположил, что Шефир мог участвовать в рэкете какого-то крупного предприятия, угрожал конкурентам внесением в список «сепаратистов» и «сотрудников ФСБ России» — такие схемы, по его словам, периодически встречаются на Украине.

«Мы видим, как по всей стране отжимается бизнес, причем делается это псевдолегальным путем. Естественно, многим это не нравится. А тут чиновник решил подзаработать, вот и попал. Конечно, произошедшее может быть и политически мотивировано, но это крайне маловероятно — у Зеленского сейчас крайне низкий рейтинг, потому его конкурентам просто нет смысла затевать подобную спецоперацию для давления на президента, он уже все сделал сам. Впрочем, может быть и наоборот: в СБУ могли разработать такой план, чтобы поднять рейтинг главы государства, чтобы он мог рассказать, как его соратник поехал наводить порядки в стране и за это поплатился. Впрочем, я в это мало верю», — заключил политик.

Сергей Шефир был назначен на должность первого помощника украинского лидера в 2019 году. До этого он был художественным руководителем студии «95 квартал», которую основал Зеленский. Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку из-за возможного покушения на украинского лидера. На горячую линию спецслужб поступил звонок с прямыми угрозами в адрес главы государства.