Российские полицейские приютили двух больных котят

В Нижнем Новгороде местные полицейские приютили двух больных котят и теперь ухаживают за ним всем отделом. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Котята родились летом в кабинете опорного пункта полиции — туда забежала беременная кошка. После появления котят на свет она скрылась, но полицейские их не бросили.

Судя по опубликованному видео, у одного из котят проблемы с координацией.

Ранее стало известно о жителе Кинешмы Максиме Зиновьеве, который решил продать свой автомобиль, чтобы оплатить дорогостоящую операцию кошке. У животного отказала почка, и срочно потребовалось дорогое лечение. Вырученных денег хватило на операцию (250 тысяч рублей) и последующую реабилитацию (500 тысяч рублей), которая прошла в Санкт-Петербурге. Оттуда в родной город россиянин уехал с двумя котами — брошенный кот по кличке Персик стал донором редкой крови питомцу Зиновьева.