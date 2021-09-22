МИД России обвинил США в манипуляциях с помощью виз и злоупотреблениях своими привилегиями. Так ведомство прокомментировало отказ выдавать визу председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому. Заявление опубликовано на сайте МИД.

По мнению представителей ведомства, Вашингтон злоупотребляет привилегией размещения штаб-квартиры ООН на своей территорией и манипулирует визами, чтобы давить на другие страны.

«Налицо грубейший произвол и абсолютно неприемлемое нарушение международного права, которое, разумеется, не может и не будет оставаться без должной реакции», — заключают авторы заявления.