Внешность 56-летней Моники Беллуччи вызвала споры в сети

Внешность итальянской актрисы и модели Моники Беллуччи вызвала споры среди поклонников в соцсетях. Соответствующие снимки и комментарии появились на Daily Mail.

56-летняя знаменитость приняла участие в спектакле Maria Callas: Letters & Memories, который состоялся во вторник, 21 сентября, в старинном театре Одеон Герода в Афинах. Фотографы запечатлели манекенщицу в облегающем платье черного цвета с прозрачными рукавами и декольте.

Образ актрисы дополнили собранные в пучок волосы, макияж в стиле smoky eyes (техника макияжа глаз с плавным переходом тона от светлого к темному — прим. «Ленты.ру») и несколько украшений — серьги и подвеска.

Читатели издания неоднозначно отнеслись к новым фотографиям Беллуччи, о чем принялись писать в комментариях под ними. Одни раскритиковали ее внешний вид: «Она стареет и выглядит не очень», «Возраст ей не к лицу», «Моника уже не та», «Что же с ней стало?», «Уже не такая красотка». В то же время другие пользователи восхитились красотой актрисы: «Выглядит шикарно для своего возраста», «Ничуть не изменилась», «Красотка, как и раньше», «Самая лучшая женщина», «Как же я люблю ее».

В июле 2020 года постаревшее лицо Моники Беллуччи ужаснуло россиян. Папарацци сняли звезду на улицах Парижа в черном платье длины макси и с сумкой в руках. Русскоговорящие поклонники обругали лицо Беллуччи. Они посчитали, что на коже у знаменитости слишком много морщин и неровностей.