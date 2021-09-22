Генсек ООН встретился с Зеленским

Генсек ООН Антониу Гутерриш обсудил на встрече с Зеленским события на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Antonio Guterres) встретился на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Генеральный секретарь встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня, 21 сентября. Они обсудили последние события в Украине, включая продолжающиеся усилия по достижению мира на Донбассе», — говорится в сообщении.

Также в тексте отмечается, что генсек подчеркнул приверженность ООН суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины «в рамках международно признанных границ».

Ранее сообщалось, что Зеленский в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН встретится с президентами Польши и Молдавии Анжеем Дудой и Майей Санду, а также премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Также отмечалось, что в скором времени состоится встреча с Гутерришем.