Героини «Пацанок» разгромили историческую усадьбу и извинились

Участницы реалити-шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница» разгромили усадьбу Быково в Подмосковье — объект культурного наследия народов России федерального значения. Представителям канала пришлось извиняться за действия нетрезвых героинь программы. Пост с объяснениями доступен в Instagram.

Инцидент произошел во время съемок первого эпизода нового сезона «Пацанок». Находясь в усадьбе XVIII века, участницы шоу начали кидаться стульями и громить интерьеры исторического здания.

На произошедшее обратили внимание активисты из общественного движения по сохранению подмосковной усадьбы. Они написали во «ВКонтакте», что после съемок им пришлось провести три субботника, во время которых они вывезли из здания три контейнера мусора. Они также опубликовали в соцсетях отрывок эфира, в котором видно, как героини «Пацанок» кидают стулья в стены усадьбы.

«При просмотре данного видео у нас возникает вопрос, как продюсеры и режиссеры шоу "Пацанки" телеканала "Пятница" допустили подобное варварское отношение к уникальному памятнику федерального значения с исключительной сохранностью интерьеров XIX века авторства знаменитого зодчего Бернара Симона? В каком состоянии был оставлен дворец XVIII века, кто будет отвечать за ущерб, причиненный резным деревянным панелям отделки парадных комнат после попадания в них тяжелых предметов, брошенных участниками шоу?» — обратились активисты к представителям телеканала, попросив их прокомментировать инцидент.

Спустя несколько дней сотрудники «Пятницы» ответили на претензии. Они отметили, что некоторые девушки «повели себя крайне агрессивно и неадекватно» под действием алкоголя. Однако представители телеканала усомнились в том, что действия героинь причинили вред усадьбе.

«По нашим данным, все последствия поведения участниц были устранены командой проекта "Пацанки" сразу же после съемок, объект был сдан без каких-либо повреждений и нареканий... Мы уверены, если что-то было бы не в порядке, администрация усадьбы за эти два месяца связалась бы с нами», — ответили на «Пятнице».

Создатели шоу также принесли извинения волонтерам, «чьи чувства были задеты поведением и действиями» участниц проекта. Они пообещали в будущем выбирать «более подходящие» объекты для съемок.