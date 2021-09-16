Участница популярного российского шоу попала в больницу

Участница шестого сезона популярного российского шоу «Пацанки» Лариса Кравцова попала в больницу после конфликта на съемках. Об этом сообщает «Телепрограмма» со ссылкой на организаторов шоу.

По данным портала, на девушку напала другая участница телешоу Татьяна Каширина. Поводом стали слова Кравцовой и ее сестры-близнеца Ольги о том, что они намерены победить в новом сезоне проекта. Каширина нанесла ей несколько ударов, после чего бросила девушку через плечо.

При осмотре врачи диагностировали у Кравцовой ушиб плеча и оказали ей первую помощь, после чего девушка вернулась на съемочную площадку. Однако через несколько часов Ларисе стало хуже, и ее увезли в больницу, где диагностировали перелом ключицы. В больнице Кравцовой провели экстренную операцию.

Ранее сообщалось, что участницей шестого сезона «Пацанок» стала дочь рэпера Птахи Николь Нуриева. Девушка рассказала, что живет с матерью на окраине Москвы и не получает никакой поддержи от отца. Также она сообщила, что страдает биполярным расстройством.

Шоу «Пацанки» выходит с 2016 года на канале «Пятница». Девушки, участвующие в проекте, должны за несколько недель изменить свое поведение и превратиться из «пацанок» в леди.