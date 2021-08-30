Дочь Птахи заявила о биполярном расстройстве из-за нападок отца

Дочь российского рэпера Птахи Николь Нуриева стала участницей шоу «Пацанки», где заявила о том, что страдает биполярным расстройством. Об этом сообщает Super.

20-летняя девушка рассказала, что живет с матерью в квартире на окраине Москвы и не получает никакой поддержки от музыканта. Она считает, что причиной заболевания послужил не только буллинг в школе, но и нападки со стороны отца, который постоянно отпускал комментарии по поводу ее фигуры, называл Нуриеву недостаточно умной и красивой. Из-за его высказываний девушка постоянно прибегала к экстренным методам похудениям, но вес возвращался обратно.

«Папа меня не видит, не слышит, не замечает. Отец ушел из семьи, когда мне было три месяца. Мы общаемся очень редко, в основном ругаемся. Я надеюсь, что, проработав что-то в себе, я смогу изменить наши отношения», — сказала дочь хип-хоп-артиста.

11 августа стало известно, что Птахе провели экстренную операцию. Он сообщил, что его прооперировали в Городской клинической больнице Москвы №23. Рэперу удалили желчный пузырь, поскольку в нем обнаружили камень.