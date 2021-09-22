Пакистан пообещал помочь талибам подготовить службы безопасности

Пакистан готов помочь новому правительству Афганистана в подготовке служб безопасности страны. С таким заявлением выступил посол Пакистана в Кабуле Мансур Ахмад Хан в комментарии для РИА Новости.

«Мы определенно хотим взаимодействовать с Афганистаном и афганским правительством в рамках подготовки служб безопасности, для наращивания сил с целью оказания любой поддержки, которую могут предоставлять соседние государства. Но все это зависит от правительства Афганистана», — подчеркнул дипломат.

По его словам, Исламабад в любом случае готов удовлетворить потребности Кабула, если того попросит правительство в лице «Талибана» (террористическое движение, запрещенное на территории РФ).

Пакистан проводит работу в Афганистане по урегулированию совместно с партнерами из Китая и России. Так, 16 сентября соответствующий договор заключили главы пакистанского и российского МИД Шах Мехмуд Курейши и Сергей Лавров. Кроме того, 21 сентября экс-президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла встретились с переговорщиками из России, Китая и Пакистана, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане, будущее страны и взаимодействие между государствами.