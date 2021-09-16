Россия и Пакистан договорились продолжить работу по Афганистану

Глава МИД России Лавров договорился с МИД Пакистана о продолжении работы по Афганистану

Россия и Пакистан продолжат совместную работу по урегулированию в Афганистане. Соответствующий договор заключили главы пакистанского и российского МИД Шах Мехмуд Курейши и Сергей Лавров, говорится в сообщении МИД РФ, которое приводит ТАСС.

Их диалог состоялся на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Душанбе. «Достигнута договоренность о дальнейшей совместной работе, в том числе в рамках расширенной "тройки" России, США, Китая и Пакистана, в целях обеспечения стабильности и безопасности как в Афганистане, так и в регионе в целом», — говорится в сообщении.

10 сентября Лавров рассказал, что Россия оптимизировала состав своей дипмиссии в Кабуле. По словам министра, эвакуировались практически все члены семей сотрудников посольства.