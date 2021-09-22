В Кремле прокомментировали разговор Путина с Байденом о его резком высказывании

Песков: Кремль не делится деталями разговора Путина с Байденом о его резком высказывании

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом затрагивал его недавнее резкое высказывание в свой адрес. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

При этом, по его словам, в Кремле не считают возможным делиться деталями и комментировать журналистам данную беседу.

Материалы по теме Вот и поговорили. Как встреча Путина и Байдена изменит отношения России и США? Байден предложил Путину встретиться О чем говорили президенты США и России впервые после обострения в Донбассе

21 сентября стало известно, что в книге журналистов The Washington Post Боба Вудворда и Роберта Коста «Угроза» утверждается, что Путина расстроило резкое высказывание Байдена, утвердительно ответившего на вопрос журналиста, считает ли он российского лидера убийцей. Авторы описали телефонный разговор, состоявшийся между двумя президентами 13 апреля: по их заверениям, Путин сказал, что расстроен, в ответ Байден уточнил, что его ответ был непреднамеренным.

Интервью президента США каналу ABC было опубликовано 17 марта. Тогда политик заявил о желании призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Американский лидер рассказал о разговоре с президентом России и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен. Байден также утвердительно ответил на вопрос ведущего: «Путин — убийца?»