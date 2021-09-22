Рианна поделилась фото в откровенном наряде и взволновала поклонников

Американская поп-певица и предпринимательница Рианна поделилась фотографиями в откровенном наряде и взволновала пользователей сети. Соответствующая серия снимков появились на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети снимках 33-летняя знаменитость позирует в сверкающей полупрозрачной тунике собственного бренда Savage x Fenty, через которую просвечивают стринги и обнаженная грудь звезды. Ее образ дополнили массивное золотое колье и серьги. В подписи к публикации Рианна сообщила о выходе новой коллекции марки, которая будет впервые представлена 24 сентября.

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях под постом. «С ума сойти! Это очень горячие снимки», «Ты моя королева», «Ты меня заворожила», «Невероятно красивая женщина», «Я влюблен в твою красоту», — писали они.

Ранее в сентябре Рианна вышла на улицу в прозрачной юбке и была пристыжена в сети. Папарацци запечатлели знаменитость, когда она направлялась на вечеринку после бала Met Gala вместе со своим возлюбленным, рэпером ASAP Rocky. Исполнительница попала в кадр в черных футболке и юбке из прозрачного материала, через которую просвечивается белье такого же цвета.