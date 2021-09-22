Рогозин ответил желающему прилететь в Москву главе НАСА

Глава «Роскосмоса» Рогозин заявил, что ему есть, о чем поговорить на встрече с главой НАСА

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил на заявление главы НАСА Билла Нельсона о желании приехать в Москву при первой же возможности. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале главы госкорпорации.

«Нам есть, о чем поговорить», — написал Рогозин.

Ранее глава НАСА заявил, что с нетерпением ждет поездки в Москву и встречи с Рогозиным. «Как можно скорее, это будет зависеть от коронавируса», — сказал он, отвечая на вопрос о сроках визита в Россию. Нельсон также добавил, что он вакцинирован. «Мы действительно с нетерпением ждем того, чтобы поехать в Москву и встретиться с Рогозиным», — уточнил он.

В июне Рогозин заявил, что попросит главу Нельсона убедить президента США Джо Байдена в необходимости «угомонить» сторонников санкций против российских предприятий. «Попрошу, чтобы он встретился с президентом Джо Байденом, чтобы вместе они дали необходимые поручения своим борцам за санкции, чтобы те наконец угомонились», — пояснил Рогозин. Он заключил, что Нельсон человек «мудрый, опытный, возрастной», поэтому должен это понять.

