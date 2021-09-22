Женщина назвала опасные для покупки в секонд-хенде вещи

Эксперт Хизер Барриган перечислила семь предметов, которые опасно покупать из вторых рук

Специалистка перечислила вещи, которые опасно приобретать в секонд-хендах и винтажных магазинах. Соответствующий материал публикует The Sun.

Эксперт в области клининга и сотрудница компании MyJobQuote Хизер Барриган (Heather Barrigan) назвала семь категорий предметов, которые не рекомендуется покупать из вторых рук.

Список возглавила мягкая мебель: диваны, кресла, табуретки и стулья с тканевым покрытием. Женщина отметила, что перечисленные элементы интерьера практически невозможно очистить от годами скапливавшейся грязи. Кроме того, внутри них обитают бактерии, клещи, мертвые клетки кожи, постельные клопы. По этой же причине Барриган призвала отказаться от покупки винтажных ковров.

Защитные шлемы также могут быть непригодными для вторичной покупки. Во-первых, они могут иметь визуально незаметные повреждения, а во-вторых, внутри головного убора могут содержаться бактерии, оставшиеся после другого человека. «Не рискуйте своей безопасностью и приобретите новый, чистый шлем», — предупредила женщина, добавив, что данная рекомендация распространяется и на автокресла.

Помимо этого, Барриган предостерегла читателей от покупки синтетических и перьевых подушек, поскольку на них скапливаются слюна, пот, слезы, вши и бактерии.

Огромный риск для здоровья, по словам специалистки, несут подержанные предметы личной гигиены, такие как декоративная или уходовая косметика, лосьоны, средства для ванны, они могут привести к аллергии, кожной инфекции, конъюнктивиту и герпесу.

Наконец, женщина посоветовала не покупать в секонд-хендах грили для барбекю. «Остатки пищи и жира могут нанести вред пищеварению. Помимо этого, использованный гриль может быть пожароопасным», — объяснила она.

Ранее в сентябре женщина раскрыла способ выглядеть дорого за бесценок. 38-летняя Бекки Бонд (Beckie Bond) рассказала, что на протяжении десяти лет регулярно приобретает вещи люксовых брендов в секонд-хендах и таким образом не тратит на них крупные суммы. Известно, что ей уже удалось стать обладательницей нарядов марок Max Mara, Dolce & Gabbana и Moschino, а также Nicole Fahri, Marks & Spencer и Osprey.