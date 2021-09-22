Ценности
 
Последние новости
Польша поучаствует в решении судьбы «Северного потока-2»
В Петербурге офицера собственной безопасности МВД поймали с 20 миллионами рублей
В Подмосковье у мигранта обнаружили сотни свертков «сахарного» героина 
В центре Гамалеи сравнили эффективность вакцин от разных штаммов коронавируса
Спикера Рады не пригласили на совещание Зеленского с депутатами и министрами
Гузеева рассказала о слезах в гримерке после съемок «Давай поженимся!»
46-летняя медсестра сочла вакцины вредными и опасными и умерла от COVID-19
Загадочный самолет неизвестной модели заметили в США
В Польше показанную Путину российскую «Эпоху» назвали революцией
Новости партнеров
Прослушать новость

Женщина назвала опасные для покупки в секонд-хенде вещи

Эксперт Хизер Барриган перечислила семь предметов, которые опасно покупать из вторых рук
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Stefan Sauer / ZB / Globallookpress.com

Специалистка перечислила вещи, которые опасно приобретать в секонд-хендах и винтажных магазинах. Соответствующий материал публикует The Sun.

Эксперт в области клининга и сотрудница компании MyJobQuote Хизер Барриган (Heather Barrigan) назвала семь категорий предметов, которые не рекомендуется покупать из вторых рук.

Как Россия позавидовала Тимати, возненавидела Зверева и Собчак
Читать

Список возглавила мягкая мебель: диваны, кресла, табуретки и стулья с тканевым покрытием. Женщина отметила, что перечисленные элементы интерьера практически невозможно очистить от годами скапливавшейся грязи. Кроме того, внутри них обитают бактерии, клещи, мертвые клетки кожи, постельные клопы. По этой же причине Барриган призвала отказаться от покупки винтажных ковров.

Защитные шлемы также могут быть непригодными для вторичной покупки. Во-первых, они могут иметь визуально незаметные повреждения, а во-вторых, внутри головного убора могут содержаться бактерии, оставшиеся после другого человека. «Не рискуйте своей безопасностью и приобретите новый, чистый шлем», — предупредила женщина, добавив, что данная рекомендация распространяется и на автокресла.

Помимо этого, Барриган предостерегла читателей от покупки синтетических и перьевых подушек, поскольку на них скапливаются слюна, пот, слезы, вши и бактерии.

Огромный риск для здоровья, по словам специалистки, несут подержанные предметы личной гигиены, такие как декоративная или уходовая косметика, лосьоны, средства для ванны, они могут привести к аллергии, кожной инфекции, конъюнктивиту и герпесу.

Наконец, женщина посоветовала не покупать в секонд-хендах грили для барбекю. «Остатки пищи и жира могут нанести вред пищеварению. Помимо этого, использованный гриль может быть пожароопасным», — объяснила она.

Ранее в сентябре женщина раскрыла способ выглядеть дорого за бесценок. 38-летняя Бекки Бонд (Beckie Bond) рассказала, что на протяжении десяти лет регулярно приобретает вещи люксовых брендов в секонд-хендах и таким образом не тратит на них крупные суммы. Известно, что ей уже удалось стать обладательницей нарядов марок Max Mara, Dolce & Gabbana и Moschino, а также Nicole Fahri, Marks & Spencer и Osprey.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Женщина раскрыла способ выглядеть дорого за бесценок
Продавщица раскрыла неприятную правду о работе в магазине подержанных вещей
Женщина купила брендовые вещи в секонд-хендах за бесценок и прославилась в сети
Ценности
Ценности00:0221 июня

«Еле спасли»

Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
00:3117 сентября

Мастер раскрыл истинный смысл популярных у клиентов татуировок

20:3416 сентября

Тренды из прошлого века вернулись в моду осенью 2021 года

19:5516 сентября

Стилистка раскрыла тайное значение нарядов Билли Айлиш на Met Gala

Ценности00:01 9 июня
Модель Victoria's Secret во время шоу Wild Things, Нью-Йорк, 2010 год

«Сначала обнаженные снимки, а потом — паранджа»

Как дизайнеры и звезды оскорбляют миллионы людей и чем это опасно?
19:1916 сентября

Меган Маркл надела украшений на 32 миллиона рублей для фото на обложке Time

18:0016 сентября

Глюкозу вновь пристыдили за фото в купальнике

17:2316 сентября

Одежда главного героя «Брата» стала трендом среди молодежи

Ценности00:0117 мая
Бритни Спирс (в центре), 2002 год

Ниже пояса.

Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
16:4916 сентября

Откровенный наряд в стиле 90-х на российской модели вызвал споры в сети

16:0716 сентября

В позе Меган Маркл на обложке Time увидели власть над мужем

15:1416 сентября

Школьницу выгнали с уроков из-за облегающих брюк

Россия
Россиянка сходила к косметологу и получила заражение крови
Боец MMA объяснил «поднятием боевого духа» избиение сослуживца и заявил о травле
В России подвели итоги выборов.
Сколько партий проходят в Государственную Думу и кого россияне избрали губернаторами?
Пермский университет выплатит компенсации пострадавшим при стрельбе
«Честные и логичные».
Артемий Лебедев поделился своим мнением о выборах в Госдуму
Последствия ДТП с участием Lamborghini в Подмосковье попали на видео
Все материалы
Мир
«Тут каждый день длиною в год»
Талибы освободили узников самой страшной тюрьмы Афганистана. Что творилось за ее стенами?
«Маневры за спиной Москвы»
США покидают Ближний Восток. Почему это не поможет России усилить свои позиции в Сирии
США, Британия и Австралия объединились в военный блок.
Какие задачи будет решать новый альянс?
Ангела Меркель«Устала от власти и от народа»
Мигранты, кризис и русский газ: что получила Германия за 16 лет правления Ангелы Меркель?
Все материалы
Бывший СССР
Алфавит революции.
Страны бывшего СССР отказываются от русского языка и переходят на латиницу. Чем это грозит России?
«Я со своей земли не уйду!»
30 лет назад Прибалтика стала независимой. Как распад СССР изменил жизнь русского населения?
Столкновение активистов политической партии «Национальный корпус» (запрещена на территории России) с полициейРадикальная зачистка.
Украина решила избавиться от националистов. Почему стране больше не нужна главная сила Майдана?
Все материалы
Экономика
Минсельхоз опроверг рост цен на макароны
Коррупция, кумовство и бедность.
Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис
На Украине рассказали о неокупаемых затратах на добычу газа
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
На телевизорах «Витязь» из Белоруссии появилась платформа Салют ТВ от Сбера
Высокое давление.
ТОАЗ попросил ФАС запретить покупку своей доли двум малоизвестным компаниям
В России ограничат переплаты по кредитам
Все материалы
Силовые структуры
«Человек с подавленной агрессией»
Тихий студент устроил нападение на вуз в Перми. Почему он расстрелял десятки человек?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Студент устроил стрельбу в госуниверситете в Перми.
Погибли восемь человек, пострадали более десяти
«Жажда свободы кружит голову»
Подкоп, маскарад и угон вертолета. Как бежали из-под стражи заключенные в СССР и России
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Назван гонорар Джошуа за бой с Усиком
Александр Сизоненко (справа)Русский Гулливер.
Советский баскетболист-гигант был известен на весь мир. Почему он умер в забвении и нищете?
Стало известно о готовности Глушакова бесплатно играть за «Спартак»
Сергей Карасев«Рубцы на сердце от таких ошибок»
Лучший российский арбитр о любимых игроках, обидных словах и трудностях своей работы
Футболист «Челси» анонсировал отказ от преклонения колена перед матчами
Даниил МедведевДаниил Медведев выиграл US Open.
В финале он разгромил легендарного серба Новака Джоковича
Акинфеев отреагировал на победу ЦСКА над «Спартаком» в дерби
Все материалы
Культура
Раскрыта причина раннего успеха Гуфа
«Больше, девочки! Больше гламура!»
Как Россия позавидовала Тимати, возненавидела Зверева и Собчак
Заслуженная артистка РСФСР умерла при пожаре в Санкт-Петербурге
«Колбасер по пояс голый»
Как Россия стала страной массовых рейвов, гламурного рэпа и певицы МакSим
Гитару с автографом Шнурова выставили на продажу за один миллион рублей
Названы лучшие сериалы года по версии «Эмми».
Кто выиграл главную телевизионную премию?
Лиам Галлахер выпал из вертолета
Все материалы
Интернет и СМИ
Слушателей «Мастерской новых медиа» пригласили в команду Минцифры России
«Ты все время боишься»
Хакер из России о жизни в постоянном страхе и связи со спецслужбами
Роскомнадзор включил восемь площадок в реестр соцсетей
«Тошнит от этого»
За что интернет возненавидел самую популярную TikTok-блогершу мира?
50-летняя звезда Comedy Woman рассказала об отношениях с матерью 37-летнего мужа
«Плачу от счастья»
Американку предали друзья. В ответ она решила подружить весь мир и стала звездой TikTok
Раскрыта масштабная фишинговая атака на российских чиновников
Все материалы
Ценности
«Мне очень, очень жаль»
Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде
«Очень горячая штучка»
Как любимица мужчин стала премьер-министром и купалась в роскоши, пока ее мать голодала
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Все материалы
Путешествия
Россиянка вышла на прогулку с друзьями в Турции и внезапно умерла
Африканская Швейцария.
Здесь едят баварские сосиски и пьют пиво. Почему Намибия не похожа ни на одну страну Африки?
В Испании захотели извлечь выгоду из природной катастрофы
«Туристов здесь от души ненавидят»
Россиянка отдохнула на популярном «райском» курорте. Что поразило ее больше всего?
Опасный поступок отдыхающих в Крыму вызвал возмущение в сети
На крыше мира.
Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
Россиянам раскрыли стоимость прививочных туров за границу
Все материалы
Из жизни
Акула набросилась на 16-летнего подростка и попала на видео
Фантастические твари.
Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
Мужчина нашел торчащие из столетней могилы волосы
«Сначала было очень больно»
История россиянина, который вмораживает себя в лед и прыгает голым с самолета
Пес Лукашенко улегся на столе в резиденции президента Таджикистана
Французский коллекционер вин Мишель-Жак ШассейЖизнь за бутылку.
Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
Прятавший 11 лет возлюбленную в доме родителей мужчина женился на ней
Все материалы
Nissan может выпустить кроссовер с названием Skyline
С дороги, Porsche! Что могут самые крутые маслкары XXI века?
Эти динозавры не вымерли: они умеют поворачивать и тормозить
Объявлены полуфиналисты американского конкурса «Автомобиль года»
Забытые концепты: грузовики будущего Renault V.I.R.A.G.E.S.
Прототипы, которым обязан жизнью самый известный грузовик
Hyundai Santa Fe возглавил рейтинг самых угоняемых автомобилей в России
Как Land Cruiser 300, но пикап: показана долгожданная Toyota Tundra
Пикап сменил V8 на гибридную «шестерку»
Skoda показала Octavia с салоном из сахарной свеклы и тростника
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Мы рады быть частью истории»
Двое россиян решили каждый год играть свадьбу. Как они обвенчались по древней традиции?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
Ставшие историей.
За что россияне полюбили заброшенные маяки, усадьбы и аулы-призраки?
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
Город мертвых, русская Исландия и кавказская сказка:
чем удивляют самые необычные деревни России
«Вам нужно почистить внутренние энергии!»
Веселые монахи, горящая вода и чудо-дерево: чем способна удивить Калмыкия?
«Поначалу вздрагивало сердце»
История россиянина, рискнувшего пробежать через всю Россию. Что ему пришлось пережить?
Все материалы