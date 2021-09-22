Россиянам раскрыли обманы магазинов на распродажах

Глава Международной конфедерации общества потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин раскрыл россиянам обманы магазинов на распродажах. Он рассказал агентству «Прайм», на какие уловки идут торговые сети.

По словам эксперта, во время различных акций магазины делают ценники ярче и создают иллюзию «уникальной возможности». Однако все подобные акции связаны исключительно с падением покупательского спроса.

«В периоды, когда у людей становятся меньше денег, торговые сети идут на всевозможные ухищрения, чтобы привлечь к своим торговым полкам потребителей», — сообщил Янин.

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Также производители нередко уменьшают объем товара в упаковке, пользуясь тем, что не обязаны информировать покупателя о цене товара в пересчете на один килограмм или один литр. «В Евросоюзе, например, рядом с ценой за единицу товара обязательно проставлена цена за него же, но за единицу веса или объема. Там это законодательно закреплено. У нас, к сожалению, таких законов не принято. Мы обращались с инициативой к крупным продавцам, чтобы они открывали реальную цену товара, но, к сожалению, ни понимания, ни поддержки не нашли». — заверил глава КонфОП.

Кроме того, товары на полках расставляют специальным образом, чтобы люди не особо вникали, сколько и по какой цене им предлагается приобрести. То, что нужно продать, размещают на уровне глаз, предупредил Янин. Он призвал отправляясь в магазин составлять список необходимых товаров и не отвлекаться на соблазны, в том числе на предложение «купить один товар по цене двух». По словам эксперта, следует сравнить цены у конкурентов.

Ранее в сентябре доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета имени Плеханова Николай Перепелкин заявил, что постоянная «охота за скидками» может привести к потере времени, сил и денег. По его словам, проблема возникает в случае неконтролируемого или неосознанного потребления. «Разумная экономия превращается в одержимость, когда приобретение становится самоцелью, а само удовлетворение потребности уходит на второй план», — объяснил он.

