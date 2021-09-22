Соседи рассказали о готовивших теракт в России последователях «Талибана»

Жители Екатеринбурга, проживавшие в одном доме с последователями «Талибана» (движение запрещено в РФ), которые готовили теракты в России, рассказали о них, сообщает URA.RU.

По словам одной из соседок, иностранцы выходили из дома по утрам с большими спортивными сумками.

«Думала, они ходили на работу. Были спокойные, чистые, ни к кому не приставали. Всегда ходили по двое человек», — описала их россиянка. Также жильцы рассказали, что в начале сентября в дом пришли люди в масках, вывели всех иностранцев и увезли.

Квартира, в которой жили предполагаемые террористы, опечатана, на ней стоит дата — 8 сентября, и требование не вскрывать жилище.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге задержали пятерых последователей движения «Талибан», готовивших теракты. Среди них был россиянин и гражданин Таджикистана. Члены террористической ячейки организовали штаб на улице Свердлова. Последователи радикального движения сделали взрывчатку весом три килограмма, расфасовали ее и оставили на хранение в разных помещениях города.