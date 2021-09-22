Полиция в Крыму предотвратила вооруженный конфликт с участием 58 человек

В Евпатории полицейские открыли предупредительный огонь, чтобы остановить конфликт на АЗС

В Евпатории (Крым) сотрудники полиции предотвратили вооруженный конфликт с участием 58 человек на территории местной АЗС. Об этом в среду, 22 сентября, в своем Telegram-канале сообщает Baza.

По данным издания, чтобы успокоить оппонентов, намеревавшихся выяснять отношения на заправке, сотрудникам МВД пришлось открыть предупредительный огонь. После этого территорию АЗС оцепили, а участников конфликта задержали и обыскали. В ходе операции у задержанных изъяли несколько травматических пистолетов.

20 сентября сообщалось, что в Ленинградской области произошла стрельба между дачниками. В результате конфликта один человек был убит, а второй — госпитализирован в тяжелом состоянии.

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