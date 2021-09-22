Литва направит Тайваню более 200 тысяч доз вакцины от коронавируса

Литва приняла решение отправить в Тайвань более 200 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca в рамках программы оказания помощи в борьбе с пандемией. Об этом сообщается на официальном сайте правительства республики.

По данным правительства, власти Тайваня сами направили Литве просьбу поставить препарат на остров. Отмечается, что поставка в размере 235,9 тысячи доз будет произведена до 15 октября.

«Глобальная справедливость и солидарность в вопросе доступа к вакцинам имеют решающее значение в борьбе с пандемией COVID-19, которая, к сожалению, продолжает разрушать жизни людей и стран во всем мире», — подчеркнула премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

11 августа литовские власти дали официальное согласие на открытие представительства Тайваня. Пекин выразил решительный протест против подобного шага, отозвал своего посла из Литвы и обратился к литовской стороне с просьбой отозвать своего представителя из КНР, что Вильнюс и сделал 3 сентября.

В ответ на это в Литве заявили о намерении развивать «взаимовыгодные отношения с Тайванем, как это делают многие другие страны Европейского союза и остального мира».

Тайвань, в котором проживает около 23 миллионов человек, носит официальное название Китайская Республика и считает себя независимым от КНР. В качестве отдельного независимого государства его официально признали лишь 15 стран мира, причем Литвы среди них пока нет.