В Китае предрекли экономические санкции Литве из-за Тайваня

Правительство Китая может применить экономические меры воздействия к Литве из-за позиции Вильнюса по тайваньскому вопросу. Об этом заявил ведущий эксперт по китайско-европейским отношениям аналитического института «Тайхэ» Чжэн Жолинь.

Он предрек Литве санкции со стороны КНР, если государство «не исправит свои ошибки». Речь идет об открытии в Вильнюсе дипломатического представительства Китайской Республики (Тайваня). Власти Китая в ответ на это отозвали из Литвы своего посла, а литовская сторона объявила об отъезде из Пекина главы своей дипломатической миссии.

По словам Жолиня, позиция Литвы противоречит основополагающему принципу КНР «один Китай». Он уточнил, что пока Пекин использовал только политические рычаги давления. «Однако если литовская сторона будет настаивать на своем [по тайваньской проблеме], думаю, нельзя исключить, что [КНР] применит к ней более серьезные меры экономического характера», — подчеркнул ученый.

Тем не менее эксперт заявил, что торгово-экономические отношения между двумя государствами имеют незначительный масштаб. «Поэтому, даже если КНР и применит в отношении Литвы какие-либо экономические меры, они не будут иметь слишком большое воздействие», — заключил Жолинь.

Ранее в Сейме Литвы обвинили Пекин в «агрессивных действиях» в отношении Вильнюса. Глава парламентского комитета по иностранным делам Жигимантас Павиленис подчеркнул, что депутаты Сейма намерены обсудить «объединение сил» коалиции демократических стран против Китая.