Внешность 15-летней дочери российского режиссера удивила фанатов

Дочь российского режиссера-клипмейкера Павла Худякова Тоня поделилась фото с празднования дня рождения и удивила фанатов своей внешностью. Соответствующий кадр и комментарии появились на ее странице в Instagram.

15-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором она позирует, сидя на лестнице в пижаме с принтом в виде сердец, в окружении букетов цветов и розовых воздушных шаров. В описании к посту девушка отметила, что переехала в Лос-Анджелес.

«Ладно, помечтали и хватит. Мне 15 и пора браться за ум. Детство кончилось, но все самое интересное впереди», — написала, в частности, Худякова под постом, который набрал больше 82 тысяч лайков.

Подписчики неоднозначно отнеслись к новой публикации девушки. Так, некоторые принялись обсуждать ее внешность. «Что? 15 лет?», «Мне бы так выглядеть в 15», «Я просто в шоке с ее возраста», «В смысле 15 лет?», «15 лет? Я в шоке! В любом случае — с днем рождения», «Тебе серьезно всего лишь 15 лет?» — высказывались они.

В то же время другие поклонники поздравили ее с днем рождения и восхитились количеству букетов. «С днем рождения, красотка! Пусть тебя всегда окружают цветы», «Умница и красавица! Всех благ», «Будь счастлива от того, что происходит в твоей жизни!», «Какая красота тебя окружает — поздравляю!», «С днем рождения, Тоня», — писали пользователи сети.

Ранее в марте Тоня Худякова разместила снимок в бикини и восхитила фанатов. Спортсменка снялась на пляже с распущенными волосами в леопардовом бикини с принтом в виде розовых цветов. Ее образ дополнили солнцезащитные очки и несколько браслетов.

