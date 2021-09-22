Сотрудники магазина поймали заглядывавшего под юбки злоумышленника

Сотрудники супермаркета в американском городе Голдсборо, штат Северная Каролина, помогли поймать мужчину, который заглянул под юбку покупательницы. Об этом сообщает сайт телеканала News 13.

Охранники магазина Walmart заметили покупателя, который пытался тайком делать фотографии, направив камеру мобильного телефона под юбку ничего не подозревавшей женщины. Действия злоумышленника попали на видео с камеры наблюдения.

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Когда на следующий день любитель заглядывать под юбки вернулся в этот же магазин, охрана вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали 46-летнего Тайруса Джермена Като.

Американец обвиняется в тайном подглядывании. Мужчину отпустили под залог в пять тысяч долларов (364,3 тысячи рублей). Он обязан явиться в суд в назначенную дату.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Джайпур, штат Раджастхан, пойман мужчина, незаметно заглядывавший под юбки прохожих. Всякий раз, когда мимо шла женщина в юбке или платье, злоумышленник присаживался, чтобы завязать шнурки, и клал телефон на тротуар возле себя.

