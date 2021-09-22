Зеленский выступит в Нью-Йорке по графику вопреки покушению на Шефира

Украинский президент Владимир Зеленский не будет менять график поездки в США из-за покушения на своего первого помощника Сергея Шефира, об этом он рассказал накануне своего запланированного выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, пишет «Интерфакс».

По словам украинского президента, он прежде всего глава государства, а уже потом отец, муж, сын и товарищ, поэтому не станет менять график в Нью-Йорке и проведет все встречи вопреки обстоятельствам. «Такие приоритеты расставила мне жизнь. Я президент, и я должен представлять прежде всего государство», — объяснил свою позицию Зеленский.

Он отметил, что не имеет права сорвать встречи, которые важны для Украины, в том числе переговоры с британским премьером Борисом Джонсоном. «Я их проведу и обязательно буду представлять Украину на протяжении своего выступления на Генассамблее ООН», — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что вернется в Киев сразу после выступления в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН, а также ряда встреч.

Неизвестные в селе Лесники неподалеку от Киева пытались застрелить советника президента Украины и его близкого соратника Сергея Шефира. Политик не пострадал, однако его водитель получил три огнестрельных ранения.