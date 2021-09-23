В США обвинили в преступлениях двух афганских беженцев

Минюст США обвинил двух афганцев в преступлениях, совершенных ими после эвакуации

Двух беженцев, эвакуированных из Афганистана, обвинили в преступлениях, которые они совершили после прибытия на военную базу США. Об этом сообщается в релизе американского Минюста.

Сообщается, что двое мужчин были доставлены на базу Форт-Маккой в штате Висконсин, где в настоящий момент размещены несколько тысяч афганских беженцев. 20-летний Бахрулла Нури обвиняется в сексуальных преступлениях против двух несовершеннолетних девушек в возрасте до 16 лет. 32-летний Мохаммад Харун Имаад напал на свою супругу и пытался ее задушить.

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В настоящий момент двое обвиняемых содержатся в тюрьме округа Дейн. Если суд признает мужчин виновными, им обоим грозят длительные сроки заключения. Нури за свои преступления может получить пожизненный срок, Имааду может грозить до десяти лет тюрьмы.

В августе 2021 года немецкие пограничники выявили троих афганцев, ранее депортированных из Германии, но вернувшихся после 15 августа, чтобы просить политического убежища. Сообщается, что до этого им запрещали въезжать в ФРГ за наркоторговлю, изнасилования и другие преступления.