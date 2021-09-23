Десятки афганцев оказались в опасности из-за утечки данных Британии по эвакуации

В сеть утекли данные британского Минобороны, в которых содержались электронные адреса десятков афганцев, которых должны были эвакуировать в Соединенное Королевство. Об этом пишет Al Jazeera.

Речь идет о 55 людях, которые оказались в опасности из-за ошибки одного из британских чиновников. Представители Минобороны уже прокомментировали ситуацию в разговоре с Al Jazeera: по их словам, пострадавшим уже принесли извинения, им будет оказана дополнительная поддержка (какая именно, не уточняется).

Ряд стран завершили эвакуацию своих граждан из Афганистана после того, как 15 августа «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) объявил о захвате власти во всей стране. Некоторые страны до сих пор продолжают эвакуацию, на этот раз — самих афганцев, которым угрожает опасность. Так, в конце сентября Израиль и ОАЭ провели первую совместную операцию, в рамках которой эвакуировали женщин из Афганистана.