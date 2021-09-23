Российский аналог TikTok появится до конца года

Глава «Газпром-медиа» Жаров: видеоплатформа-аналог TikTok появится в России в конце ноября

Российская видеоплатформа с вертикальным форматом воспроизведения роликов появится до конца года. О сроках запуска отечественного аналога TikTok сообщил глава холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров, его слова приводит РИА Новости.

«В конце осени мы представим новую платформу с короткими видео и вертикальным форматом контента — одной из тенденций сегодняшнего времени является вертикализация потребления контента», — сказал Жаров.

Глава «Газпром-медиа» уточнил, что российский аналог TikTok запустят в конце ноября или начале декабря. Он также отметил, что холдинг работает над созданием собственной аудиоплатформы.

О намерении создать в России платформу вертикальных видео Жаров рассказал в конце августа. Глава «Газпром-медиа» объяснил, что 87 процентов владельцев смартфонов потребляют контент в вертикальном формате. Платформу планировалось запустить осенью.

Ранее аналог TikTok запустил видеохостинг YouTube. В новом сервисе под названием Shorts короткие ролики воспроизводятся в вертикальном формате, а пользователи могут переключаться между ними с помощью свайпа.