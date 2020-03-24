Бывшего главу Роскомнадзора назначили гендиректором «Газпром-Медиа»

Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров назначен генеральным директором медиахолдинга «Газпром-Медиа». Об этом сообщается на сайте компании.

Совет директоров холдинга назначил Жарова на должность на три года. Должность гендиректора медиахолдинга оказалась вакантной, так как прежний руководитель Дмитрий Чернышенко перешел на пост вице-премьера в правительство Мишустина. Жаров около восьми лет, с 2012 года, возглавлял Роскомнадзор.

Вечером 23 марта стало известно, что премьер России Михаил Мишустин освободил Жарова от должности главы Роскомнадзора. О его переходе на руководящий пост в «Газпром-Медиа» ранее сообщали источники.

За время работы Жарова на посту главы Роскомнадзора ведомство предпринимало инициативы, связанные с блокировкой сайтов и публикаций в соцсетях, а также по ограничению доступа к крупному торрент-трекеру RuTracker и мессенджеру Telegram. При участии Роскомнадзора медиахолдинги и интернет-компании подписали меморандум о борьбе с пиратством, позволяющий блокировать ссылки на ресурсы с нелегальным контентом.

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