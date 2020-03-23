Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора Александра Жарова. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

О том, что Жаров покинет ведомство и станет генеральным директором холдинга «Газпром-Медиа», сообщалось ранее, 17 марта, со ссылкой на источники. Кроме того, главу Роскомнадзора называли одной из возможных кандидатур на пост главы «Газпром-Медиа».

Должность руководителя медиахолдинга оказалась вакантной после того, как его прежний гендиректор Дмитрий Чернышенко в январе перешел на пост вице-премьера в правительство Михаила Мишустина.

Жаров возглавлял Роскомнадзор с 2012 года. С его именем связаны громкие инициативы ведомства по блокировке крупных ресурсов, таких как RuTracker и Telegram. Жаров также добился, чтобы крупнейшие медиахолдинги и интернет-компании подписали меморандум о борьбе с пиратством. Он позволяет удалять из поисковиков ссылки на пиратские сайты в досудебном порядке.

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