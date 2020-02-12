Стало известно о возможном уходе с поста главы Роскомнадзора

У Роскомнадзора может появиться новый глава. Об этом стало известно газете «Ведомости». Источники издания сообщают, что нынешний руководитель ведомства Александр Жаров при этом может перейти в медиахолдинг «Газпром-медиа».

В случае перехода Жарова в «Газпром-медиа» ведомство может возглавить Андрей Липов, начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Об этом изданию сказали двое сотрудников службы, а также собеседник, который получил такую же информацию от чиновников из правительства.

Возможные перестановки связаны с тем, что прежний гендиректор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко в январе перешел на работу в правительство. Окончательное решение о рокировке пока не принято. Отмечается, что помимо Жарова, на место главы медиахолдинга есть и другие претенденты. Источники «Ведомостей», утверждают, что знают о существовании других кандидатур на эту должность.

В то же время два собеседника издания в администрации президента опровергли возможную отставку Жарова. А руководители двух медийных компаний уверены, что решение о новом руководителе «Газпром-медиа» не будет принято в ближайшие дни.

Сам Жаров на вопрос о переходе заявил, что ему ничего об этом неизвестно. С Липовым журналисты связаться не смогли.

Жаров возглавил Роскомнадзор в 2012 году. С его именем связаны громкие инициативы ведомства по блокировке крупных ресурсов, таких как RuTracker и Telegram. Жаров также добился, чтобы крупнейшие медиахолдинги и интернет-компании подписали меморандум о борьбе с пиратством. Он позволяет удалять из поисковиков ссылки на пиратские сайты в досудебном порядке.

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