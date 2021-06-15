Россиянам дали совет по использованию аналога TikTok от YouTube

Компания Yoola, специализирующаяся на работе с инфлюэнсерами, дала россиянам совет о том, как правильно использовать новый сервис видеохостинга YouTube под названием Shorts, похожий по функционалу на соцсеть TikTok. Рекомендации компании содержатся в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

В компании отметили, что видят у сервиса Shorts большой потенциал. По мнению специалистов Yoola, видеохостинг будет направлять в аналог TikTok много трафика. При этом создавать ролики для нового сервиса намного проще, чем длинные видео для YouTube.

«Существенное преимущество YouTube Shorts в том, что прямо сейчас зрителей здесь намного больше, чем авторов самих Shorts. Это позволяет автору стать первым среди первых — показать свой контент всей аудитории YouTube. Уже через несколько месяцев такой возможности не будет», — отметил генеральный директор Yoola Эяль Баумель.

При этом в компании заявили, что сервис пока запустили только в Индии и США. Россиянам, которые хотели бы развивать свой канал в Shorts, порекомендовали подключить VPN, выбрать из списка стран одну из тех, где сервис уже работает, и добавить в названии и описании ролика хештег shorts.

О планах YouTube запустить аналог TikTok стало известно в сентябре 2020 года. В компании пообещали, что в новом сервисе короткие видео будут воспроизводиться вертикально, а пользователи смогут переключаться между ними с помощью свайпа. Бета-тестирование Shorts должно было начаться в Индии — стране, в которой TikTok заблокирован.