В Киеве таксисты под видом полицейских терроризировали наркодилеров

На Украине правоохранители задержали участников преступной группировки, которая занималась разбойными нападениями и вымогательством денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

По данным силовиков, четыре таксиста и еще трое мужчин под видом полицейских терроризировали наркодилеров, отбирая у них часть выручки от сбыта запрещенных веществ. Кроме того, отметили в прокуратуре, злоумышленники вымогали деньги и у наркозависимых граждан.

В ведомстве рассказали, что задержанные действовали по одной схеме: они якобы производили арест дилеров и покупателей наркотиков и, угрожая уголовной ответственностью и удерживая их в неволе, заставляли платить «откупные» в размере от двух до 20 тысяч гривен (от пяти до 56 тысяч рублей). У задержанных также изъяли долларовые купюры.

На данный момент решается вопрос об избрании преступникам меры пресечения. Также полиция проверяет их причастность к аналогичным преступлениям на территории Киева и области в предыдущие месяцы.

Ранее стало известно, что в Киеве карманники обокрали главу офиса ООН «Женщины в Украине», гражданку Словакии Эрику Квапилову. Вор воспользовался тем, что представитель Всемирной организации оказалась в толпе на одной из центральных улиц города. Добычей преступника стали наличные деньги и банковские карты, а также документы, среди которых словацкий паспорт и дипломатическая карта.