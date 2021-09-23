Дезинфектор отравил арбуз ядом от тараканов, съел его и рассказал о результате

Дезинфектор из Екатеринбурга Александр Возжаев завил, что специально отравил арбуз ядом от тараканов и съел его часть, чтобы проверить версию о смерти двух человек в Москве, согласно которой отрава попала на арбуз при обработке торгового зала супермаркета «Магнит». 15 сентября по уголовному делу был арестован сотрудник проводившей работы компании Антон Котов. В беседе с корреспондентом «Ленты.ру» дезинфектор Возжаев высказал уверенность в том, что люди не могли съесть отравленную мякоть, так как яд слишком горький и вызывает рвотный рефлекс.

«Лямбда-цигалотрин — известный пиретроид (синтетический инсектицид — "Лента.ру"). Многие дезинсекторы, особенно, которые работают по тараканам, очень хорошо его знают. Для всех это было неожиданностью, что от него кто-то умер, — сказал дезинфектор. — Мы пробовали его на вкус. Так или иначе он попадает у нас в рот, на язык или губы. Все знают, что он горьковатый. От попадания на язык может произойти легкое онемение — и все. В больших количествах выпить или съесть его нереально. Летальная доза довольно существенная. Нужно выпить грамм 100 нереально горького концентрата. Там сразу рвотный рефлекс».

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Собеседник «Ленты.ру» утверждает, что он взял средство с тем же действующим веществом, после чего вылил его на арбуз и попробовал съесть. «Сразу рвотный рефлекс, он нереально горький. Ощущение, будто таблетку анальгина прожевал во рту и не запил водой», — поделился результатами эксперимента дезинфектор.

Возжаев отметил, что по одной из версий, арбуз был треснутым, и вещество попало внутрь, после чего ягода пролежала на прилавке еще некоторое время. Поэтому мужчина попытался сымитировать ситуацию, которая якобы произошла в магазине «Магнит». Он положил арбуз в тазик с раствором яда, проделал в корке отверстия отверткой, залил внутрь вещество и оставил на четыре дня. После он попробовал его съесть, однако не смог этого сделать из-за горечи химического вещества.

«Я себя хорошо чувствую, никакого ухудшения состояния не было. В местах отверстий исходил сильный запах химии. Появилась беловатая субстанция, а это свойство нашей химии от насекомых. Она появляется при соединении с водой, что заметно визуально», — рассказал дезинфектор.

Возжаев подчеркнул, что специфичная горечь специально добавляется в химические вещества, как «защита от дураков».

«По моему мнению, не могли они отравиться этими соединениями, — говорит он. — После коронавируса нарушаются вкусы и запахи, но базовые ощущения остаются. Так что даже после коронавируса невозможно не заметить эту химию».

10 сентября стало известно об отравлении семьи в Москве. 15-летняя школьница, ее мать и 61-летняя бабушка съели арбуз, купленный в магазине «Магнит», после чего попали в больницу. Пенсионерка и внучка скончались, мать удалось спасти. Позднее ее выписали из больницы.

Начальник столичного бюро судебно-медицинской экспертизы Сергей Шигеев заявил, что причиной смерти двух москвичей стал токсичный лямбда-цигалотрин.

13 сентября правоохранительные органы задержали 39-летнего сотрудника частной компании, занимавшегося обработкой торгового зала, где был куплен арбуз. 15 сентября его арестовали. Ему предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек»).