Байден признал нехватку обсуждений с Парижем расторжения контракта по подлодкам

Президент США Джо Байден признал нехватку обсуждений и консультаций с Парижем расторжения контакта по подводным лодкам с Австралией и необходимость подробнее рассматривать эту тему. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

Она не ответила на вопрос, принес ли Байден извинения своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, однако пояснила, что разговор прошел в дружеских тонах, шло обсуждение относительно будущего отношений между странами.

«Он признал, что можно было бы лучше консультироваться. Главными темами разговора было то, как действовать дальше, как вернуться к нормальному состоянию, какую важную работу нам нужно выполнять в дальнейшем вместе с Францией», — подчеркнула Псаки.

Она заключила, что конкретных предложений для Макрона, которые Париж мог бы счесть компенсацией, Байден не выдвигал.

16 сентября власти США, Австралии и Великобритании создали альянс AUKUS, в рамках которого договорились обмениваться военными технологиями друг с другом. В частности, речь шла о помощь Австралии в строительстве собственных подводных лодок. Из-за нового соглашения Канберра расторгла крупный контракт с Парижем на поставку субмарин. Это спровоцировало международный скандал. В ответ Париж впервые в истории отозвал послов из Вашингтона и Канберры. Франция также выступила против продолжения переговоров Европейского союза с Австралией о свободной торговле.

