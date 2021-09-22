Австралии предрекли превращение в форпост гибридной войны с Китаем

В результате возникновения союза США, Великобритании и Австралии (AUKUS) последняя может стать плацдармом для подрывной деятельности, направленной против Китая. Об этом заявил итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани в комментарии «Ленте.ру».

Он напомнил, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, объявляя о закупках американских крылатых ракет Tomahawk, заявил, что это позволит улучшить возможности страны по нанесению ударов на большие расстояния. Это указывает, что новый альянс в первую очередь носит наступательный, а не оборонный характер.

«Подобные заявления укладываются в рамки гибридной войны, которую Запад во главе с США объявил Китаю», — подчеркнул Грациани. При этом эксперт предрек Канберре превращение в своего рода форпост Запада в Индо-Тихоокеанском регионе.

16 сентября США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Цель сделки — защита и отстаивание общих интересов сторон в Индо-Тихоокеанском регионе, и объединение усилий в сфере развития оборонного сектора.

Создания альянса привело к тому, что Австралия расторгла контракты о строительстве подлодок на суммы 66 миллиардов долларов с Францией в пользу создания атомных субмарин. Париж назвал «ударом в спину» действия Канберры и впервые в истории отозвал своего посла из страны.