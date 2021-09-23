Фольклорная группа «Берегиня» представила в Чите старообрядческие песни

Фольклорная группа «Берегиня» из Красного Чикоя представила в Чите семейские старообрядческие песни и традиции, прославившиеся на всю страну. Как сообщает ГТРК «Чита», ансамбль в этом году стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса любительских коллективов.

Артисты выступили с обрядом «Отжинки» и выиграли грант в размере двух миллионов рублей на развитие творческой деятельности. Средства они направили на обновление костюмерной и приобретение инструментов. Коллектив выступает в родном районе и за пределами региона.

Руководитель фольклорной группы Ольга Афанасьева рассказала, что вчера ансамбль выступал в селе Маккавеево. «И как нас встречали, вы бы посмотрели! Как были рады, вместе с нами пели, горячим чаем нас напоили!» — поделилась она.

Сегодня артисты выступили на сцене краевой филармонии в рамках межрегиональной научно-практической конференции «Народное творчество и нематериальное культурное наследие народов Забайкалья».