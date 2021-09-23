Вертолет совершил жесткую посадку на Камчатке

Вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке, на борту находятся до пяти человек

Вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку в районе горы Острая на Камчатке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По предварительным данным, на борту находятся до пяти человек. На данный момент их судьба неизвестна. Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что экипаж вертолета перестал выходить на связь, и спасатели уже ищут воздушное судно.

Как сообщает Telegram-канал «112», вертолет совершал учебно-тренировочный полет, на его борту находились до трех человек.

Ранее в этот же день в Ижевске совершил жесткую посадку вертолет санитарной авиации. ЧП произошло на территории первой республиканской клинической больницы, вертолет приземлился на крышу одного из зданий медучреждения, на борту находилось четыре человека. При посадке фельдшер получил травму головы.

