Появилось видео жестко приземлившегося в Ижевске вертолета санавиации

Вертолет санитарной авиации, который совершил жесткую посадку в Ижевске на территории областной больницы, попал на видео. Кадры появились в Telegram-канале «112».

Очевидцы сняли на видео, как вертолет лежит на боку на кровле одного из зданий. Рядом с ним на крыше находятся люди, которые эвакуируют пассажиров из воздушного судна.

В момент жесткого приземления на борту вертолета находились четыре человека. Фельдшер получил травму головы — сейчас его обследуют медики.

Ранее вертолет санавиации совершил жесткую посадку в городе Иваново возле областной клинической больницы. На борту находились только два пилота, в результате инцидента никто не пострадал.