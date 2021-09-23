Парламент Молдавии почтил минутой молчания память погибших в Перми

Парламент Молдавии 23 сентября начал заседание с минуты молчания, почтив память погибших в результате стрельбы в университете Перми. Об этом сообщает «Sputnik Молдова».

С таким предложением выступил депутат от «Блока коммунистов и социалистов» Константин Старыш. «На днях в российском городе Пермь произошла страшная трагедия с человеческими жертвами. Наша фракция предлагает в знак сочувствия и сострадания объявить минуту молчания», — сказал он.

На заседании 23 сентября присутствует 91 депутат.

20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном университете. Погибли шесть человек, пострадали более 20, четверо из которых находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Нападавший был обезврежен, он находится в больнице.

Бывшая подруга Бекмансурова рассказала, что он любил смотреть видео со сценами насилия и присылал ей кадры с расстрелом людей и отрезанием голов. Сообщалось также, что будущий убийца жаловался на головные боли и звон в ушах.