Гигантская надувная луна вызвала хаос на улицах в Китае

В китайской провинции Хэнань гигантская надувная луна укатилась на улицы города и вызвала хаос и беспорядки. Видео происшествия публикует Sky News Arabia.

Сообщается, что шар в форме спутника Земли был запущен по случаю празднования китайского фестиваля луны, который выпал на 20 сентября. На кадрах видно, как двое мужчин бегут по проезжей части за луной размером с дом и пытаются остановить ее.

Очевидцы засняли, как «луна» стала причиной аварии на дороге. Шар катился по автомобилям, полностью блокируя дорожное движение.

Ранее китайцы огорчились из-за запрета использовать график «996», предполагающий шестидневную рабочую неделю со сменами по 12 часов. Люди жалуются на сокращение зарплат.