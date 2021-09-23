Брат Моргенштерна раскрыл подробности о детстве эпатажного рэпера

Двоюродный брат российского рэпера Моргенштерна Максим признался, что будущий музыкант однажды в детстве разбил ему голову. Такие подробности он раскрыл в беседе с News.ru.

«Я забирался на горку в аквапарке, а Алишер предложил: мол, давай я тебя, как в футболе, подкатом собью, и будешь красиво лететь. Я согласился. Он сбил, я упал и ударился виском о край горки. Вот шрам. Это первый шрам в моей жизни», — вспомнил родственник эпатажного хип-хоп-артиста.

Он подчеркнул, что будущий хитмейкер также успел многое натворить в детстве. Максим припомнил, как они с братом во время летних каникул у бабушки с дедушкой «нечаянно подожгли соседскую дачу». Однако повзрослев, оба продолжили играть с огнем. «Отдыхая в Турции, мы взяли огнетушитель в отеле и бегали с ним. Потом Алишер обмотал меня туалетной бумагой, поджег и тушил этим же огнетушителем. В общем, есть что вспомнить», — отметил брат рэпера.

Ранее Моргенштерн раскрыл подробности брака с Диларой Зинатуллиной. Отвечая на вопрос о том, кто занимает лидерскую позицию в их отношениях, 23-летний хип-хоп-артист заявил, что он «как нормальный русский мужик, подкаблучник».