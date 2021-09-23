Объявлен порядок проведения Нобелевской недели

Лауреаты Нобелевской премии 2021 году получат награды в родных странах. Мероприятия Нобелевской недели в Стокгольме с 6 по 12 пройдут для местной аудитории, сообщил в своем пресс-релизе Нобелевский Фонд.

Презентация победителей и церемония вручения премии будут объединены и пройдут в один день — 10 декабря — в Стокгольмской ратуше. «Норвежский Нобелевский комитет все еще оставляет открытой возможность принять лауреатов Нобелевской премии мира в Осло. Формат Нобелевской недели в Осло будет объявлен комитетом в середине октября», — отмечается в пресс-релизе фонда.

По словам исполнительного директора фонда Видара Хельгесона, решение о заочном вручении премий было принято из-за «неопределенности относительно хода пандемии [коронавируса] и возможности международных поездок». Кроме церемонии вручения премии, в ходе Нобелевской недели также пройдет традиционный Нобелевский банкет, а также лекции лауреатов премии, семинары и концерты.

Имена лауреатов Нобелевских премий по физиологии или медицине, физике, химии и литературе, а также Нобелевской премии мира и премии Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля будут объявлены с 4 по 11 октября.

