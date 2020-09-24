Нобелевскую премию увеличат

Размер Нобелевской премии будет увеличен на один миллион шведских крон. К такому мнению пришел совет директоров Нобелевского фонда, сообщается на сайте организации.

С 2020 года размер Нобелевской премии будет увеличен до 10 миллионов шведских крон, или около 1,1 миллиона долларов. Премию увеличат в каждой призовой категории. «Проделанная в последние годы работа по укреплению финансового положения Нобелевского фонда позволила увеличить сумму премии», — говорится в сообщении.

На сайте фонда уточняется, что бюджет организации с начала 2012 года существенно вырос с почти 3 до 4,6 миллиарда шведских крон. Представители фонда заметили, что это стало возможным благодаря хорошим финансовым показателям, грамотному управлению и снижению операционных расходов. «Амбиции Нобелевского фонда заключаются в том, чтобы в будущем размер премии сочетался с ростом доходов в обществе», — заметил исполнительный директор организации Ларс Хейкенстен (Lars Heikensten).

Объявление лауреатов Нобелевской премии 2020 года начнется 5 октября. Вручение премии состоится в годовщину смерти Альфреда Нобеля — 10 декабря.

24 сентября стало известно, что на Нобелевскую премию мира выдвинули президента России Владимира Путина. На номинацию его выдвинул российский писатель, главный редактор газеты «Президент», академик Сергей Комков. Ранее на Нобелевскую премию мира был выдвинут президент США Дональд Трамп.