В Казани проведут массовый каллиграфический арт-перформанс

Жители и гости Казани смогут принять участие в массовом каллиграфическом арт-перфомансе, который проведут 23 сентября в Нацбиблиотеке Татарстана. Подробнее о мероприятии сообщается на сайте библиотеки.

Уточняется, что принять участие в проекте можно с 12:00 до 20:00, для этого нужно пройти в холл рядом с Выставочным залом, где посетителям библиотеки будут выдавать инструменты и проводить короткий мастер-класс. Помогать в создании коллективного арта будет профессиональный каллиграф Айзат Мингазов.

Получившиеся картины планируют разместить в Универсальном зале.

Ранее стало известно, что представившая Россию на международном конкурсе «Евровидение-2021» певица Manizha (Манижа Сангин) назначена хэдлайнером фестиваля новой этнической культуры «Итиль», который пройдет в Казани 25 и 26 сентября.

Организаторы мероприятия рассказали, что подготовили насыщенную программу, включающую театральные представления, перфомансы, а также необычные музыкальные выступления. В частности, тех, кто заглянет на фестиваль, ожидает знакомство с татарским синтипопом, удмуртским гранжем и чувашским джазом. Радовать своим творчеством будут талантливые исполнители из разных уголков страны.