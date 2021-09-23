Одиннадцатиклассница не заметила беременность и неожиданно родила перед школой

Жительница Великобритании Алексис Куин рассказала о том, как не заметила беременность и неожиданно родила. Она опубликовала свою историю в TikTok.

Ребенок появился на свет, когда Куин училась в 11 классе (в Великобритании одиннадцатиклассникам 15-16 лет — прим. «Ленты.ру»). Первым поводом для беспокойства стала изжога, которая мучила ее во время летних каникул. Школьница знала, что тот же симптом наблюдался у ее матери, когда та ждала ребенка, и решила сделать тест на беременность. Получив отрицательный результат, она успокоилась. Поскольку у нее не рос живот и не прерывались месячные, других причин подозревать беременность не было.

В сентябре Куин снова пошла в школу. После первого учебного дня у нее разболелась спина. Британка не спала всю ночь, а наутро разбудила родителей и пожаловалась им на боль. Однако те ей не поверили: решили, что она все выдумала, и велели собираться в школу. Перед выходом из дома Куин зашла в туалет, и в этот момент у нее начались роды.

Когда она пришла к родителям, под юбкой уже показалась голова младенца. Пока шокированная мать приходила в себя, тетя Куин вызвала скорую помощь и, следуя указаниям диспетчера, принимала роды до приезда медиков. «Тут я поняла, что никто не ждал появления ребенка, поэтому мы совершенно не приготовились, не было даже пеленок», — вспоминает Куин. В итоге на свет появился мальчик.

Ранее сообщалось, что мать восьмерых детей из Виктории, Австралия, внезапно родила девочек-близнецов. «У меня не было никаких признаков беременности. Иногда я уставала сильнее обычного, но не более того», — рассказала Энни в интервью.