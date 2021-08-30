Женщина не заметила беременность, поехала выпивать с друзьями и внезапно родила

Жительница британского города Галифакс, графство Уэст-Йоркшир, не заметила симптомов беременности и внезапно родила. Об этом сообщает издание Daily Mail.

За десять часов до родов 23-летняя Лавиния Стентон выпивала с друзьями в ресторане. Неожиданно у нее начались колики. К концу ужина боль стала такой сильной, что она решила поехать к матери. Через час она вызвала для дочери скорую помощь.

«Когда меня привезли в больницу, я думала, мне скажут, что это аппендицит или какая-нибудь инфекция», — вспоминает женщина. К ее удивлению, анализ мочи показал, что она беременна. Через несколько часов в результате кесарева сечения на свет появилась ее дочь весом 2,75 килограмма.

По утверждению Стентон, она не знала, что ждет ребенка. У нее не прекращались месячные, ее не тошнило по утрам, а тесты на беременность, сделанные за несколько недель до родов, дали отрицательный результат. В последние месяцы она прибавила несколько килограммов, но объясняла это тем, что сидела дома во время очередного локдауна.

Ранее сообщалось, что мать восьмерых детей из Виктории, Австралия, внезапно родила девочек-близнецов. «У меня не было никаких признаков беременности. Иногда я уставала сильнее обычного, но не более того», — рассказала Энни в интервью.