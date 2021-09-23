Невеста узнала о беременности после смерти жениха

Невеста похоронила жениха и узнала о беременности через месяц после его гибели в Ирландии

Жительница Ирландии Кейт Квиллиган узнала о беременности через месяц после смерти жениха в день свадьбы. Об этом сообщает The Sun.

Квиллиган собиралась выйти замуж за возлюбленного, 20-летнего Майлза Харти, 21 августа. В ночь перед свадьбой Харти поехал с друзьями в соседний город на автомобиле. В пути водитель не справился с управлением и врезался в столб. Жених сидел на переднем сиденье и погиб на месте.

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Невеста, родственники и друзья Харти похоронили его 24 августа. По словам Квиллиган, после случившегося она чувствовала опустошение и долго не могла прийти в себя. Однако через месяц после гибели ирландца она узнала, что ждет ребенка. Девушка поделилась радостной новостью в соцсетях 21 сентября.

«Мой Майли не мог оставить меня на этой земле одну, поэтому он благословил меня нашим чудо-ребенком», — написала Квиллиган. Она добавила, что они с Харти всегда хотели детей, и теперь их мечта сбывается.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского города Голд-Кост, штат Квинсленд, узнала, что беременна на следующий день после того, как ее муж погиб во время занятия серфингом. Женщина осталась одна с двумя детьми в возрасте четырех и восьми лет.