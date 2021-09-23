У россиянки случайно нашли 30-сантиметровый тромб

В Кемерове врачи двух больниц случайно нашли у родившей женщины 30-сантиметровый тромб и провели ей операцию. Об этом глава областного минздрава Михаил Малин сообщил на своей странице в Instagram.

Он рассказал, что 24-летняя жительница Ленинска-Кузнецкого попала в красную зону роддома кузбасской больницы имени Подгорбунского, где ей экстренно провели кесарево сечение из-за ухудшения состояния плода, россиянка родила здоровую дочь.

Через два дня женщине провели плановое УЗИ брюшной полости, на котором медики увидели в ее вене 30-сантиметровый тромб — жизни женщины угрожала серьезная опасность, ей требовалась серьезная и срочная операция. Транспортировать пациентку было опасно — тромб мог оторваться в любой момент.

Чтобы провести операцию и не подвергать пациентку риску, в больницу пригласили сосудистых хирургов из Кузбасской областной клинической больницы имени Беляева. Уже через сутки женщину перевели в палату красной зоны хирургического отделения больницы Подгорбунского, она долечивалась под наблюдением хирургов и акушеров-гинекологов. 22 сентября ее выписали домой, состояние пациентки оценивается как хорошее.

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